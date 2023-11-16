احتفل أمس الفنان محمد فراج مع زوجته بسنت شوقي بعيد ميلاده، حيث أتم عامه الـ39 وحرصت زوجته على تهنئته والاحتفال معه بتلك المناسبة.

فارق العمر بين فراج وبسنت شوقي

وما لا يعرفه الكثير أن بسنت شوقي تكبر محمد فراج بثلاث سنوات، فهي تبلغ من العمر الآن 42 عامًا، أما محمد فراج فيبلغ من العمر 39 عامًا .

وأكدت بسنت شوقي أنها التقت به منذ خمس سنوات في عيد ميلاد وتحولت صداقتهما إلى علاقة حب، وأوضحت بسنت شوقي أن أهم ما يميز محمد فراج هو طيبته، كما تحدثت عن عيوبه، موضحة أنه شخص عصبي .

قصة حب الثنائي قبل 8 سنوات

بدأت قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى قبل 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما في أحد أعياد الميلاد ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل “تحت السيطرة”.

لم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا معا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة وأعلن وقتها خطبتهما وظهرا معا في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية.

تأخر زواجهما كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج بتصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا وآخرهم مسلسل “لعبة نيوتن” الذى عرض في شهر رمضان 2021 وكذلك مسلسل العائدون.

رسالة بسنت شوقي لمحمد فراج في عيد ميلادها

هذا وحرصت الفنانة بسنت شوقي علي مشاركه جمهورها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام احتفالها بعيد ميلاد زوجها محمد فراج.

ظهرت بسنت شوقي برفقه زوجها وعلقت قائلة “أنا أعشقك وأنا ممتنة جدًا لذلك، أنت منزلي دائمًا حتى عندما ينهار العالم، شكرا لمحبتك، فانت الكرم والدفء، سنة أخرى معا حبيبي كل سنة وانت طيب”.

تفاعل الجمهور مع هذة الصورة ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها واضافوا العديد من التعليقات الايجابية وتمنوا لهم السعادة.

أحدث أعمال الثنائي

يشار إلى أن محمد فراج تعاون مع زوجته بسنت شوقي في فيلم «فوي فوي فوي»، والذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية، وشارك في الفيلم كلا من نيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحجاج عبدالعظيم، وحنان يوسف، ولبنى ونس، وجهاد عصام، ومحمد عبدالعظيم، ومحمد السعداوي، ومحمد المغربي، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.

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