علقت النجمة بسنت شوقي على أبرز الانتقادات والشائعات التي تناولت حياتها وعلاقتها بزوجها النجم محمد فراج، وأبدت انزعاجها الشديد من المعلومات المتداولة حول فارق العمر بينهما التي بلغت الست سنوات.

فارق العمر بين فراج وبسنت شوقي

حيث حلت بسنت شوقي ضيفة في برنامج “تفاعلكم”، وخلال البرنامج تحدثت بسنت عن أبرز الشائعات التي طالت حياتها مع زوجها محمد فراج، كان أبرزها فارق العمر بينهما وأنها تكبره سنًا.

حيث ردت بسنت قائلة : “بنزعج من اللي بيتقال إني أكبر من محمد فراج لأنها مش حقيقة، كمفهوم أنا معنديش مشكلة وصريحة لكن دي لو حقيقة هطلع أقولها لأني فخورة بنفسي، لكن اللي يزعجني إن اللي بيتقال مش حقيقي”.

وتابعت بسنت : “أتعرض بشكل مستمر لشائعة طلاقي من محمد فراج، وكل مرة يتم ترويجها نكون في رحلة سفر سوياً ولا يوجد زوجان لا يتعرضان للمشكلات”.

قصة حب الثنائي قبل 8 سنوات

بدأت قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى قبل 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما في أحد أعياد الميلاد ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل “تحت السيطرة”.

لم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا معا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة وأعلن وقتها خطبتهما وظهرا معا في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية.

تأخر زواجهما كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج بتصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا وآخرهم مسلسل “لعبة نيوتن” الذى عرض في شهر رمضان 2021 وكذلك مسلسل العائدون.

أبرز تصريحات بسنت شوقي

تمنيت أن أكون مضيفة طيران وأي مهنة لها علاقة بالسفر ولكن شعرت أن السفر مرهق وبعدها بدأ شغفي في عالم الموضة ولكني وجدته صعبا بالنسبة لي، وحاليًا أصبحت شغوفة بالتصميم.

ما زلت أعمل في وظيفتي الأساسية في البنك لأنني أحب لغة الأرقام وعملي بالتمثيل ليس ثابتًا ولا أصور بشكل دائم.

أهم نصيحة لنجاح الزواج من تجربتي الشخصية هو الصبر والتفاهم والاحترام.

بعض الجمهور يروني متكبرة في الانطباع الأول لي لأنني لست اجتماعية منذ الوهلة الأولى، ومسلسل ليه لأ صنع اسمي.

أجريت عملية تجميل واحدة في أنفي بعد تعرضها للكسر بأحد البرامج والجميع يعلم ذلك.

زوجي محمد فراج أكثر شهرة مني وانتشار قاعدة فشل الزيجات من الوسط الفني غير صحيحة لأننا نفيد بعضها لكوننا نعمل بنفس المجال والأمر يعتمد على الكيميا بين الزوجين.

تمنيت تقديم كل أدوار السندريلا سعاد حسني، وفيلم دعاء الكروان لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وفيلم النضارة السوداء للعظيمة نادية لطفي.

انزعج من الأسئلة عن حياتي الشخصية وأشعر خلالها بالتدخل بشكل غير مسموح به.

أتمنى تقديم عمل فني يتناول آثار الطلاق على الأطفال والأجيال الجديدة بعد النمو.

أتفهم انتقادات بعض الجمهور لتضمن حديثي اللغة الإنجليزية بشكل كبير، ولكني تربيت فى تلك البيئة وعندما يحدث شجار في البيت نفرغ طاقتنا باللغة الإنجليزية، وتعودت على ذلك وأحاول أن أغير ذلك والجمهور يتخيل أنني أتحدث كذلك من أجل التظاهر.

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