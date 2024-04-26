تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة مي عمر برفقة زوجها المخرج محمد سامي، وذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة للغاية، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون جينز.

مي عمر ومحمد سامي يحتفل بميلاد ابنتهما

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

ظهرت ابنة مي عمر في الصور بفستان بسيط باللون الفوشيا و ذا أكمام مكشوفة، وانتعلت حذاء صيفي مسطح باللون الذهبي.

وظهر الثنائي محمد سامي ومي عمر وهما يحتفلان بيوم ميلاد سيلين في وسط أجواء مرحة وألوان زاهية، وظهرت أيضا ابنتهما الكبرى تايا، ونال الظهور الأول لابنتيّ مي عمر ومحمد سامي تفاعلًا كبيرا، وضجة من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إذ خطفتا الأنظار بأناقتهما وجاذبيتهما.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

يذكر أن الثنائي محمد سامي ومي عمر تعاونا في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي تم عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وشاركت مي عمر في بطولته إلى جانب كل من النجوم أروى جودة، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وسلوى عثمان، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 16 حلقة فقط.

وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ عرض أول حلقة، بسبب تشويق الأحداث وأداء الممثلين وشد سيناريو القصة، وأشاد بالمسلسل علاء مبارك والإعلامي مصطفى الفقي، وغيرهم من نجوم المجتمع.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، في قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، حيث تنطلق المُحامية الشابة «نعمة» لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمساعدة، حيث تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

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