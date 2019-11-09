ثمن حذاء ميغان ماركل يصدم الجميع

أبهرت دوقة ساكس ميغان ماركل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي ومعجبيها بعد انتشار صور لها بإطلالة لافتة.

وجاء هذا خلال مرافقتها زوجها الأمير هاري لحضور حفل تكريمي لمحاربي الحرب العالمية الثانية.

وبدت ميغان غاية في الأناقة حيث اختارت معطفاً موقعاً من Sentaler إحدى علاماتها المفضلة وأضافت إليه أكسسسواراً للشعر من Philip Tracy وأكملت اللوك بحذاء من Tamara Mellon وFrame.

وذكر تقرير لموقع النسخة الفرنسية من مجلة GALA أن ثمن الحذاء وصل إلى 795 يورو. وهو ما أثار الكثير من التساؤلات خصوصاً بعد الانتقادات التي وجهت إليها واتهمتها بالإسراف.

ويشار إلى أن الدوقة تحرص أيضاً على تطبيق مكياج خفيف يشمل بودرة خفيفة مع بلاش بلمسة وردية كما أنها تحافظ على لون شعرها البني.