أطلت الفنانة البحرينية، ​حلا الترك​ على المتابعين بأول بث مباشر لها، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بعد أزمتها مع والدتها، ​منى السابر​.

وظهرت حلا بفيديو مباشر على الجمهور لتروج لعملها الفني الجديد “​ليالي الصيف​” الذي تعاونت فيه مع الفنان اللبناني ​جاد شويري​. وكان من المخطط أن يشاركها جاد شويري البث المباشر، بحسب ما أعلنت حلا بمنشور سابق.

ولم تنجح حلا بإنشاء بث مباشر مشترك مع جاد بعد إنتظار طويل، ما جعلها تتفادى المشكلة وتتفاعل مع المتابعين بعفوية من خلال الغناء.

وأوضحت حلا خلال الفيديو المباشر: “هذه هي المرة الأولى التي تواجهني فيها هذه المشكلة، يظهر لدي في البرنامج أن جاد شويري غير قابل للانضمام إلى المحادثة.. حاولت إرسال الطلبات لكنها لم تصل”.





