لفت الفنان اللبناني، مقدّم برنامج “قعدة رجّالة”، نيكولا معوض، الأنظار بصورة نشرها أخيراً على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهر فيها برفقة حبيبته التي أثارت الاهتمام بجمالها.

وتساءل العديد من المتابعين عن جنسيتها، لافتين إلى أنها تتمتع بملامح أوروبية. كما تحدث الكثيرون عن الشبه الكبير بينهما. ومما جاء في التعليقات: “ياربي عالكوكتيل الفظيع” و”جميلان” و”أولادكما سيكونون رائعي الجمال” و”ما أحلاكم لايقين على بعض”.





وبدوره علّق معوض: “أوقات منفشل أو منفكّر حالنا فشلنا والوقت بيمرق وفجأة بدون سابق إنذار الله بيفرجينا انّو يلّي نحنا كنّا مفكرينا “تجارب فاشلة” ما هي إلّا بواب هوّي سكّرها بوجنا لأنّو عندو باب أحلى بكتير بدّو يفتحُه قدّامنا”.

وأضاف: “مرّة كتبت كل القصة إنك تحتضن كل شي الحياة بتقدّملك ياه، إنك تستسلم لإرادة الله بحياتَك وانت متأكّد انّو هوّي بيِرسُم حياتك أحسن بكتير من ما انت بترسمها. ولمّا استسلَمت، الله عطاني أحلى رَسم. انتِ”.

ويُشار إلى أن نيكولا معوض يشارك في تقديم برنامج “قعدة رجالة” إلى جانب الفنانَين، المصري خالد سليم، والسوري قيس الشيخ نجيب.















