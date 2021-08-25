نشر الفنان ” محمد محمود عبد العزيز ” مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام كشف من خلاله عن مفاجأته لخطيبته سارة في حفل عيد ميلاده بتقديم خاتم الزواج لها .

حيث أشار محمد محمود عبد العزيز إلى أنه شعر بتجهيز خطيبته مفاجأة له بمناسبة عيد ميلاده فأراد هو الآخر أن يفاجئها ويحتفل بخطوبتهما خاصة وأن ارتباطهما جاء في ظل انتشار فيروس كورونا ولم يستطيعا الاحتفال بهذه المناسبة .

وقام محمد محمود عبد العزيز كما يظهر في الفيديو بالجلوس على ركبته وتقديم خاتم الزواج لخطيبته سارة على أنغام أغنية ” مون شيري ” للفنانة سميرة سعيد في ظل تصفيق الحاضرين .

وكتب في تعليقه على المقطع : ” خطيبتي عملتلى مفاجأة عشان عيد ميلادى وبرغم إننا متفقين من أول يوم إننا مش هنفاحئ بعض بأى حاجة بس هى كانت عايزة تفرحنى بأى طريقة ” .

وأضاف : ” وجمعتلى أصحابى وحبايبى اللى بجد عايز اشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة .. بجد مش عارف اقولكم ولا اشرحلكم وجودكم فرحنى ازاى ووالله ما كنت عايزكم تروحوا ” .

وتابع الفنان محمد محمود عبد العزيز : ” المهم بقا إن أنا من يومين حسيت إحساس أقرب الى اليقين إنها بتحضر لحاجة وقررت جوايا إن لو طلع إحساسى صح أنا كمان لازم افاجئها وفى نفس اليوم .. وده كان ردى على مفاجئتها ” .



