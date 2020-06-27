شاركت الراقصة “صوفينار” المعروفة لدي الجمهور بـ”صافيناز”، متابعيها على حسابها على انستغرام بمقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها على شاطىء البحر.

وظهرت صافيناز في الفيديو بإطلالة صيفية وهي ترقص على شاطىء البحر امام مجموعة من الشبان على انغام اغنية “جبار” للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وكانت صافيناز قد أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها صورة على البحر جمعتها بالفنان المصري باسم سمرة لتنهال عليها التعليقات المتسائلة عن طبيعة علاقتهما.

يُذكر أن صوفينار تستعد حالياً لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرتها لعملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة .