هاجمت الفنانة السورية ريم نصر الدين مواطنها الممثل طلال مارديني من خلال رسالة نشرتها على حسابها الخاص على “فيسبوك” وأطلقت عليه فيها أقسى الصفات.

وكتبت: “عالأقل عندي الجرأة احكي بالعلن والصوت العالي . بس واحد جبان متلك للأسف مضطر يلمح بدون ما يتجرأ يذكر اسمي. خلينا ساكتين بِلا ما نحكي كيف كنت تبوس الإيدين تبع المخرجين بقهوة الروضة قدام كل البشر لتاخد دور كومبارس . واحد متلك مريض شهرة طبيعي يفكر كل الناس عّم تدور على شهرة !لميت متابعين من هون ومن هون وانت تندحش بستوريات النجوم “.

ويأتي هذا على إثر دفاع مارديني عن الفنانة جيانا عيد رداً على مهاجمة نصر الدين لها. وفي هذا الإطار قالت الأخيرة إن عيد وهي عميدة المعهد العالي للفنون المسرحية تسيء إليه ووصفتها بالكارثة متهمة إياها بالتلاعب بمستقبل الشباب.

وهو ما رد عليه طلال عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابه الخاص على “إنستغرام” حيث علق: “ذا كانوا الناس مو سمعانين فيك(ي) ما في داعي تطلع وتحكي عن أشخاص إلهن تاريخ بالفن أكتر من عمرك لحتى الناس تعرفك”.