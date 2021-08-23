أعربت الفنانة السورية ” سارة نخلة ” عن إنزعاجها ورفضها لتصريحات المذيعة المصرية ” رضوى الشربيني ” الأخيرة عن الزواج والتي أشارت فيها إلى أن الزيجة المتأخرة أفضل من الزيجة الخطأ .

فقالت رضوى الشربيني في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” الجوازة المتأخرة أحسن من الجوازة الغلط ” .

لترد عليها سارة نخلة في تعليق لها : ” وهي إيه عرفها إنه غلط ؟ .. احنا مش في أوروبا عشان نجرب قبل الجواز .. الجواز تحديدا مش بيبان خيره من شره إلا بعد الجواز أصلا وبعد سنين كتير أوي وفي منهم بعد شهرين بيبانوا ” .

وتابعت : ” كلنا بنغلط وعادي جدا الأحسن إننا نقول مش عيب لو غلطنا وأكيد ربنا شايل الأحسن .. وعلى أساس إن الواحدة بس تكبر بيجيلها أحسن من اللي جالها وهي صغيرة .. احنا في مجتمع لو الواحدة طلعت عن الـ 30 يقولوا عانس وهي فاكرة نفسها إيه دي بايرة ” .

وأضافت الفنانة السورية : ” الكلام سهل بس الواقع صعب أوي على بنات كتير .. بترفعي سقف الطموح عند البنات اللي أصلا مش لاقيين راجل عدل لا وهما صغيرين ولا وهما كبار ” .

ولم يتوقف الجدال عند ذلك حيث ردت رضوى الشربيني على تعليق سارة نخلة مدافعة وموضحة وجهة نظرها قائلة : ” سارة نخلة .. إنتي عايزة البنات تجرب إيه قبل الجواز يا سارة بالظبط مفهمتش؟ .. ثانيا : أنا لا أعترف بكلمة عانس ، أنا بصدق إنه الجواز رزق وإنه الرزق ده من عند ربنا ” .

واختتمت : ” ثالثا : لو كل واحدة هتقول الكلام سهل مش هتختار واللي هيجي قدامها هتتجوزه وخلاص .. الحقيقة لو البنات فكرت زيك نسبة الطلاق هتزيد أكتر ما هي زايدة أساسا نتيجة التسرع والاختيارات الغير مناسبة ” .