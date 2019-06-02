جدة و الدمام يستقبلان محمد حماقي

في تغريدة للفنان المصري محمد حماقي على حسابه الخاص على موقع ” تويتر ” وصورة على حسابه على ” انستجرام ” أعلن عن حفلتين له بالمملكة العربية السعودية .
الحفل الأول يقام يوم 6 يونيو بمركز أرض المعارض بالدمام .. أما الحفل الثاني سيكون يوم 15 يونيو في الواجهة البحرية بجدة .
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Excited to hit the stage again in KSA! I’ll see you all soon 👊🏻🇸🇦 مبسوط جداً إني هقابلكم تاني في السعودية، إن شاء الله أشوفكم في الدمام وفي جدة #HamakiXKSA
وتأتي الحفلات ضمن حفلات عيد الفطر تحت رعاية وزارة الترفيه بالمملكة .
وكان قد طرح النجم محمد حماقي مؤخرا أغنية ” قادرين نعملها ” لصالح مستشفى 500500 وشارك معه 30 فنانا مصريا .
والأغنية من كلمات ” أمير طعيمة ” وألحان ” عمرو مصطفى ” وتوزيع ” أحمد إبراهيم ” .