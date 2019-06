جدة و الدمام يستقبلان محمد حماقي

View this post on Instagram

Excited to hit the stage again in KSA! I’ll see you all soon 👊🏻🇸🇦 مبسوط جداً إني هقابلكم تاني في السعودية، إن شاء الله أشوفكم في الدمام وفي جدة #HamakiXKSA