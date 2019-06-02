الصفحة الرئيسية فن جدة و الدمام يستقبلان محمد حماقي

جدة و الدمام يستقبلان محمد حماقي

بواسطة -
0 13

في تغريدة للفنان المصري محمد حماقي على حسابه الخاص على موقع ” تويتر ” وصورة على حسابه على ” انستجرام ” أعلن عن حفلتين له بالمملكة العربية السعودية .

الحفل الأول يقام يوم 6 يونيو بمركز أرض المعارض بالدمام .. أما الحفل الثاني سيكون يوم 15 يونيو في الواجهة البحرية بجدة .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Excited to hit the stage again in KSA! I’ll see you all soon 👊🏻🇸🇦 مبسوط جداً إني هقابلكم تاني في السعودية، إن شاء الله أشوفكم في الدمام وفي جدة #HamakiXKSA

A post shared by Mohamed Hamaki (@hamaki) on

وتأتي الحفلات ضمن حفلات عيد الفطر تحت رعاية وزارة الترفيه بالمملكة .

وكان قد طرح النجم محمد حماقي مؤخرا أغنية ” قادرين نعملها ” لصالح مستشفى 500500 وشارك معه 30 فنانا مصريا .

والأغنية من كلمات ” أمير طعيمة ” وألحان ” عمرو مصطفى ” وتوزيع ” أحمد إبراهيم ” .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.