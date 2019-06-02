جدة و الدمام يستقبلان محمد حماقي

في تغريدة للفنان المصري محمد حماقي على حسابه الخاص على موقع ” تويتر ” وصورة على حسابه على ” انستجرام ” أعلن عن حفلتين له بالمملكة العربية السعودية .

الحفل الأول يقام يوم 6 يونيو بمركز أرض المعارض بالدمام .. أما الحفل الثاني سيكون يوم 15 يونيو في الواجهة البحرية بجدة .

وتأتي الحفلات ضمن حفلات عيد الفطر تحت رعاية وزارة الترفيه بالمملكة .

وكان قد طرح النجم محمد حماقي مؤخرا أغنية ” قادرين نعملها ” لصالح مستشفى 500500 وشارك معه 30 فنانا مصريا .

والأغنية من كلمات ” أمير طعيمة ” وألحان ” عمرو مصطفى ” وتوزيع ” أحمد إبراهيم ” .