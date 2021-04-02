شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة من وحي مناسبة يوم الجمعة العظيمة التي تصادف اليوم في 2 ابريل ويحييها عدد من الطوائف المسيحية.
فقد نشرت نانسي عجرم صورة من وحي المناسبة عبر حسابها على تويتر وعلقت كاتبة: “يا أبي، في يديك أستودع روحي…”.
غير ان تغريدة نانسي عجرم اثارت جدلا دينيا بين عدد من متابعيها بين من ذهب الى حد دعوتها للدين الاسلامي وبين طرف اخر استنكر تعصب البعض واستغلالهم للمناسبات الدينية للترويج لافكارهم.
فقد كتب احد المتابعين “الله يهدي قلبك للاسلام” ثم وافقه اخر بالقول “يقول عز وجل في كتابه الكريم : ان الدين عند الله الاسلام . بالإضافة ان الأخ عادل ، لم يقلل من احترام اي ديانة، هو فقط دعا لها أن يهديها الله لدين الحق”.
فيما رد اخر على دعوة نانسي عجرم للاسلام بالمثل فقام بدوره بدعوتهم للديانة المسيحية.
فيما اعاد البعض الاخر تغريدات نانسي عجرم وتهنئتها للمسلمين في اعيادهم قائلا “لازم كلنا نحترم أديان وقناعات بعض ونانسي المسيحية ما تفوت فرصة لتهنئتنا نحن المسلمين في كل المناسبات” ليجيبه احدهم “بس من واجبنا تقديم النصح لأن موضوع خطير جدا ولا يتحمل التعنت او تسكير الراس ربي يهدي انشاء الله”.