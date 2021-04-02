شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة من وحي مناسبة يوم الجمعة العظيمة التي تصادف اليوم في 2 ابريل ويحييها عدد من الطوائف المسيحية.

فقد نشرت نانسي عجرم صورة من وحي المناسبة عبر حسابها على تويتر وعلقت كاتبة: “يا أبي، في يديك أستودع روحي…”.

يا أبي، في يديك أستودع روحي… pic.twitter.com/gi0Deczgg6 — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 2, 2021

غير ان تغريدة نانسي عجرم اثارت جدلا دينيا بين عدد من متابعيها بين من ذهب الى حد دعوتها للدين الاسلامي وبين طرف اخر استنكر تعصب البعض واستغلالهم للمناسبات الدينية للترويج لافكارهم.

فقد كتب احد المتابعين “الله يهدي قلبك للاسلام” ثم وافقه اخر بالقول “يقول عز وجل في كتابه الكريم : ان الدين عند الله الاسلام . بالإضافة ان الأخ عادل ، لم يقلل من احترام اي ديانة، هو فقط دعا لها أن يهديها الله لدين الحق”.

يقول عز وجل في كتابه الكريم : ان الدين عند الله الاسلام . بالإضافة ان الأخ عادل ، لم يقلل من احترام اي ديانة، هو فقط دعا لها أن يهديها الله لدين الحق — Boumedien Bo (@BoBoumedien) April 2, 2021

فيما رد اخر على دعوة نانسي عجرم للاسلام بالمثل فقام بدوره بدعوتهم للديانة المسيحية.

الله يهديك للمسيحية يا العمري — Patrick Khater (@Patrick_Khater) April 2, 2021

فيما اعاد البعض الاخر تغريدات نانسي عجرم وتهنئتها للمسلمين في اعيادهم قائلا “لازم كلنا نحترم أديان وقناعات بعض ونانسي المسيحية ما تفوت فرصة لتهنئتنا نحن المسلمين في كل المناسبات” ليجيبه احدهم “بس من واجبنا تقديم النصح لأن موضوع خطير جدا ولا يتحمل التعنت او تسكير الراس ربي يهدي انشاء الله”.

بس من واجبنا تقديم النصح لأن موضوع خطير جدا ولا يتحمل التعنت او تسكير الراس ربي يهدي انشاء الله — مالديني (@MBI0RIai6m7IbLl) April 2, 2021

هياأيها النصارى فقدأخبرنا الله عنكم انكم لا تستكبرون عن الحق ارجواأن تقبلوه فهوواضح والله إنانريدلكم الخير ويقينا ان قولكم ان لله ولد شرك لايُرضي الله ولن يكون النجاة يوم القيامة الا بتوحيد الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد — nouef (@nouef4) April 2, 2021

عادي.. حتى هي تبارك لنا pic.twitter.com/ncw3Leey4S — Reem (@reem__r123) April 2, 2021