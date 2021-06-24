كشفت الفنانة القديرة ناهد حلبي أنّ حفيدتها الممثلة السورية هيا مرعشلي ارتبطت رسمياً بشاب اسمه يوسف، كانت “لها” قد كشفت في وقت سابق علاقته بالأخيرة، وأنّه ابن أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في مجال تجارة السيارات.

وقالت حلبي في تصريحات لقناة “دراما ناو” على شبكات التواصل الاجتماعي: “هيا عروس العام الجاري 2021، وستُقيم حفل زفاف ما إن تسمح الظروف بذلك، وهو شاب لديه أعماله الخاصة التقيت به ولبسنا سوا وقرينا الفاتحة وكتبنا الكتاب، كل شيء بوقته حلو”.

وهيا هي ثمرة زواج الفنانة السورية الراحلة رندة مرعشلي من الفنان اللبناني طارق مرعشلي قبل أن يتطلّقا، وتتحدّر من عائلة فنية بامتياز، إذ إن جدّتها هي ناهد حلبي وجدّها هو الفنّان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي.

وقدّمت هيا أول أدوارها التلفزيونية بعمر الست السنوات، في مسلسل “أبو المفهومية” عام 2003، إلا أن الدور الذي قدّمها للجمهور كان في عام 2011، حين شاركت بمسلسل “جلسات نسائية” تحت إدارة المخرج المثنى صبح.









