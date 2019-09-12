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جرأة فستان روجينا في حفل زفاف هنا الزاهد تعرضها لانتقادات لاذعة.. “خسارة الحج”

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rogena n

روجينا

نشرت الفنانة المصرية روجينا، عبر حسابها على “إنستغرام” وعبر خاصية “ستوري” صوراً التقطت لها على هامش حضورها حفل زفاف الممثلين أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً أسود براقاً بتصميم جريء في جزئه الأعلى ومع شراريب تكمل القسم الأسفل منه.

كما تناقل المتابعون فيديو تم تسجيله أثناء إجرائها الاستعدادات اللازمة لحضور المناسبة. وعرضها هذا لموجة واسعة من الانتقادات.

واعتبر عدد كبير من المتابعين أنها تخطت الحدود بجرأتها، خصوصاً أنها أدت مناسك العمرة والحج في وقت سابق.

ومما كتب في التعليقات: “خسارة وألف خسارة في أشكالها الحج” و”اتقي الله إنتِ لسه راجعة من الحج” و”ازاي كدة وانتِ لسه جاية من عمرة؟”. ورغم هذا حققت الصورة أكثر من 28 ألف إعجاب.

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