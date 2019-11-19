جرأة لجين عمران تشعل المواقع.. شاهدوا من وصفت بالصبي السيئ!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للإعلامية السعودية لجين عمران لفت انتباه عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تحمل صقراً أبيض اللون وتلامس ريشه قبل أن يقوم بنقر إصبعها. وأبعدته بسرعة واصفة إياه بالصبي السيئ.

كما حملت في المقطع نفسه طائراً آخر أسود وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث وصل عدد المشاهدات إلى أكثر من 100 ألف في وقت قصير.

وتناولت الكثير من التعليقات جرأتها لافتين إلى أن العديد من الأشخاص لا يجرؤون على فعل ذلك.

ويشار إلى أن لجين لفتت الأنظار في وقت سابق بسبب طريقة معايدة شقيقتها أسيل لمناسبة يوم ميلادها.

ونشرت على حسابها الخاص على التطبيق صورة لها معها وأرفقتها بالتعليق: “كل عام و انتِ بقلبي غالية كثير و غلاوتك لا تقدر بثمن. كل عام وانت مختلفة، مميزة، ناجحة. كل عام وأنت أنضج. تعرفي كيف تعيشي حياتك صح، كيف تتخذي قراراتك بذكاء.

سعيدة لأنك قوية، مستقلة، متجددة. الله يحميك حبيبة قلبي ويوفقك دائماً ويرزقك على قد نيتك الصافية وقلبك الكبير والكريم. أعشقك يا مجنونة و يالي على طول مشغوولة” وحققت 114 ألف إعجاب.