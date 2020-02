جراح فرنسي يكشف سبب مرض فجر السعيد الغريب وخسارتها شعرها

View this post on Instagram

قبل لا أسوي العمليه الأخيره كان شعري بهذا الشكل وبعد العمليه تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا اعلم سببه الا انه نتيجه عكسيه للدواء … والآن الحمدلله بدا ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات … رفضت ان ادع من تقوم على تسريح شعري ان تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات اًو حتى بودر لتغطية الفراغ .. قناعتي بأن هذه الفراغات ماهي الا مرحله من مراحل حياتي لابد أن اعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله … #الحمدلله 🙏🏻