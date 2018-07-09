جريمة مروعة... وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها و تمعن في تمزيق جسدها بالمقص !!!

عثر رجال الشرطة على الفنانة السيريلانكية ​برياني جاياسينغ​ البالغة من العمر 51 عاماً، مقتولة، مساء يوم الأحد، بطعنات عدّة سدّدها إليها زوجها داخل منزلهما في بلدة Panadura، ووُجّهت أصابع الإتهام إلى زوجها المدعو Rasika Eden Prabath الذي اختفى من المنزل بعد حصول ال​جريمة​، وبدأت الشرطة تطارده لاعتقاله.

التّحقيق الأوليّ بمقتل جاياسينغ، المعروفة أيضا كملحنة ومنشدة، أشار إلى أن زوجها انقضّ عليها بضرب مبرح، ثم طعنها وأمعن في تمزيق جسمها بالمقص، وحين علم أن الجيران سمعوا خلافه مع زوجته “تركها تنزف وغادر مسرعاً”، وبعد وقت قليل حضرت دورية من الشرطة إلى المنزل، ووجدتها تنازع الموت، فنقلت المطربة إلى مستشفى قريب، إلا أنها لم تقوَ على إصاباتها وما لبثت ان لفظت أنفاسها الاخيرة.