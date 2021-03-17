كثيراً ما تلفت الفنانة جليلة الأنظار بإطلالاتها وتصريحاتها. وهو ما حدث بعدما تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو أظهرت فيه التغيير الذي طرأ على شكلها.

وأشارت في المقطع إلى أنها خضعت لعملية نحت لجسمها كما تفعل النساء البرازيليات. وأضافت أنه تم التركيز على خصرها. ولفتت إلا أنها لطالما تمنت ذلك مع إظهار التغيير. كما ذكرت أنها خضعت لعملية أخرى قام من خلالها الاختصاصي بإذابة فيلر الشفايف. وأضافت أن شفتيها كانتا منتفختين بشكل مبالغ فيه وأنها كانت تواجه الكثير من التعليقات التي كانت تشعرها بالانزعاج. وذكرت أنه عليها الانتظار لمدة لا تقل عن 10 أيام من أجل الحصول على النتيجة.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين الذين أشاروا إلى أنها لم تظهر تأثير العملية بشكل كبير حيث ارتدت ملابس واسعة. كما سخر كثيرون من لجوئها إلى الكثير من علميات التجميل. ومما كتب في التعليقات: “التجميل سوا فيكم خير كنتو مثل الزومبي” “و” نو نحت؟ كل شي منحوت وخالص”.