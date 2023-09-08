توّجت عارضة الأزياء والممثلة البحرينية الأمريكية لجين يعقوب بلقب ملكة جمال البحرين 2023، بعدما كانت قد حصلت على لقب الوصيفة الثانية لملكة جمال البحرين 2022 السابقة إيفلين عبد الله.

لجين يعقوب تبلغ من العمر 19 عامًا وهي أصغر مشتركة في المسابقة ورغم ذلك تفوقت لعلى ثماني مشتركات وحققت الفوز.

وبحسب وسائل إعلام بحرينية تفوّقت لجين، المولودة لأب بحريني وأم أمريكية وتبلغ من العمر 19 عامًا، على 8 متسابقات أخريات، ومن المقرر أن تمثل دولة البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، التي تقام في السلفادور نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.