أعلن المنتج المصري ” جمال العدل ” في تصريحات له لبرنامج ” ET بالعربي ” عن تحويل الجزء الثاني من مسلسل ” ب 100 وش ” إلى فيلم سينمائي .

وأكد على أن هذه الفكرة لاقت ترحيبا كبيرا من جانب فريق العمل وأن الفيلم سيكون بنفس الفنانين الذين شاركوا في المسلسل وكذلك المخرجة ” كاملة أبو ذكري ” .

ومن المقرر أن تبدأ أحداث الفيلم من حيث انتهت أحداث المسلسل بهروب العصابة إلى سويسرا .

وأشار جمال العدل أن فكرة تحويل المسلسل إلى فيلم جاءت بعد إدراكهم أن تصوير جزء ثاني سيحتاج إلى جهد كبير من الجميع .

ويعد هذا القرار سابقة في تاريخ الإنتاج التلفزيوني المصري حيث جرت العادة على تحويل الأفلام إلى مسلسلات وليس العكس .

يذكر أن مسلسل ب 100 وش تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .. وشارك في بطولته نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومحمد عبد العظيم وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف وزينب غريب وحسن أبو الروس .