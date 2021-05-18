تفاعل الجمهور بكثافة مع صورة عائلية نشرها النجم المصري محمد لطفي عبر حسابه في تطبيق “إنستغرام” بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولفتت زوجته الأنظار بجمالها وملامحها السمراء الجذابة.

وظهر لطفي في الصورة مع أولاده وزوجته، التي لاحظ الجمهور “جمالها المصري” الناعم، رغم أنها كانت على طبيعتها وبملابس كاجوال وتضع مكياجاً خفيفاً، واللافت أيضاً أنها جدّلت شعرها الطويل الناعم، ما أبرز جمال ملامحها الطبيعية والخالية من أي تجميل.

وتعتبر هذه الصورة من المرات النادرة التي تشارك فيها زوجة لطفي صورها أو حياتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن آخر أعمال محمد لطفي كان مسلسل “بين السما والأرض”، وهو قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وشاركه في البطولة النجوم: هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، وآخرون.