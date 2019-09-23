جمال سليمان يخضع لعملية تجميل!

أجرى الممثل السوري جمال سليمان عملية تجميل لاسنانه في في عيادة طبية بدبي في دولة الإمارات العربية.

وأبدى جمال سليمان سعادته بالنتيجة النهائية للإبتسامة الجديدة، وظهر في صورة إلى حانب الدكتورة أروى عطاالله التي أجرت العملية وعلق قائلا: “شكرا دكتورة اروى انت لست فقط دكتورة اسنان جيدة بل وفنانة ايضا”.

يذكر أن الدكتورة أروى عطاالله صنعت إبتسامة عدد كبير من النجوم والفنانين والإعلاميين في الخليج والعالم العربي، من بينهم الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة ديانا حداد، والممثلة المصرية منى زكي، والممثل أحمد الفيشاوي، والفنان الشاب فؤاد عبدالواحد، وعمرو دياب.