بات من المعروف أن علاقة صداقة تجمع الإعلاميتين مهيرة عبد العزيز ولجين عمران والفنانة شذى حسون، بحيث يلتقين في الكثير من الجلسات، وهو ما أكدته غالبية الصور والفيديوهات التي يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أحدثها صورة نشرتها مهيرة على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها برفقة لجين والنجمة العراقية.

ولفتت الإعلامية السعودية الأنظار بإطلالتها حيث اختارت لهذه الجلسة جامبسوت أظهر قوامها الرشيق، وهو ما ركزت عليه العديد من التعليقات، ومما كُتب فيها: “اللي طالعة قمر وجميلة هي لجين عمران ماشاء الله”.

وفي المقابل، لاحظ البعض أن شذى حسون اكتسبت بعض الوزن فدعوها إلى استعادة رشاقتها وعلّقوا: “شذى حسون ماعندك مرايا؟ شوفي جسمك شلون صاير لو شنو” و”شذى حسون، رجيم”.

يُشار إلى أن لجين أثارت الجدل خلال ظهورها في عمل ترويجي لأحد المتاجر، مرتديةً سروالاً ضيقاً عرّضها للكثير من الانتقادات حيث رأى بعض المتابعين أن هذا اللباس لا يليق بسنّها.