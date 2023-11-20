

احتفل الفنان محمد أبو داود بحفل زفاف ابنته منة داود في أجواء عائلية خاصة، سيطر عليها الفرح وحالة كبيرة من البهجة.

محمد أبو داود يرقص مع ابنته

وشاركت منة داود ابنة الفنان محمد أبو داود جمهورها بفيديو لها من حفل زفافها وهى ترقص مع والدها على أغنية بنت أبويا، التي قدمتها بصوتها الفنانة هنا إبراهيم يسرى وهما في حالة كبيرة من التأثر .

غنية “بنت أبويا”، التي سبق وقدمتها الفنانة هنا إبراهيم يسري ضمن أحداث مسلسل موضوع عائلي، بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، طه دسوقي.

آخر أعمال محمد أبو داود

يذكر أن محمد أبو داود يشارك في بطولة حكاية “لو بعد حين” من مسلسل “حدث بالفعل”، إلى جانب شيرين رضا، دينا الشربيني، وإسلام حافظ.

ويتضمن مسلسل “حدث بالفعل” 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وشارك محمد أبو داود شارك العام الماضي في مسلسل “آخر دور”، بطولة دينا الشربيني وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، إبراهيم السمان، مريم الخشت، ثراء جبيل وبمشاركة أحمد بدير، رياض الخولي، ميمي جمال، محمد الصاوي، وإخراج حسين المنباوي.

كما شارك في مسلسل “الاختيار 3″، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، نادية رشاد، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكى، محمود البزاوى، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، عصام السقا وعدد من ضيوف شرف الحلقات.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »