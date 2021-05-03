وقعت الفنانة المصرية جميلة عوض، ضحية الحلقة 21 من برنامج “رامز عقله طار” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة “إم بي سي مصر” خلال شهر رمضان.

ووصف رامز جلال، الفنانة الشابة جميلة عوض بـ “عقلة صباع الإبداع وشبر ونص التمثيل النجمة اللي قد الكفة، بسكويتة مدلعة “، وتوعد بإذلالها والانتقام منها خلال مقلب “رامز عقله طار”.

وتابع: “مناخيرك هنجيبها الأرض.. يا عيلة عوض متزعلوش مني البت فافي ولازم تنشف شوية”.

وأضاف: “يا نهار أسود إيه اللبس ده، إنتي نازلة كايرو جاز، إيه اللي ماسكاه في إيدك، دي بوهجة ولا شنطة ولا مشنة عيش، والبنطلون مقطع، إنتي كنتي بتتخانقي، وإيه الحلق اللي ودنك، ده حلق ولا زرار قميص”.

وبدأ المقلب باستضافة الفنانة جميلة عوض بمدينة الملاهي في العاصمة السعودية الرياض، ولعبت جميلة لعبة “البينت بول”، واختبأ رامز ليضربها دون أن تلاحظ، وصرخت جميلة من تأثير الضربات التي تلقتها من رامز جلال.

وخلال المقلب ركبت جميلة عوض مركبة طائرة تسمى “الهوب دروب”، وكان يجلس بجوارها رامز جلال دون أن تعرفه بسبب تنكره في زي هندي، وأخذت جميلة في الصراخ مرددة بسم الله الرحمن الرحيم، وتم دفعها بعد ذلك من داخل “الهوب دروب” للسقوط في حمام السباحة.

وفور اكتشاف جميلة عوض للمقلب بعد خلع رامز جلال قناع المهراجا الهندي، أخذت جميلة عوض في الضحك بطريقة هستيرية وهي في حمام السباحة، وقد اختلفت في رد فعلها عمن سبقها من المشاهير الذين وقوعوا ضحية البرنامج، وفور خروجها من حمام السباحة قام رامز بدفعها مرة أخرى للسقوط وقفز بعدها رامز.