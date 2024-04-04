تدوال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة جمعت بين الإعلامي رامي رضوان وشقيقته، حيث أنه نادر الظهور مع عائلته بخلاف زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

وكان الإعلامى رامي رضوان قد نشر تلك الصورة -في وقت سابق- إحتفالا بعيد ميلاد شقيقته، حيث حرص على تهنئتها من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

رامي رضوان مع شقيقته

وعلق رامى رضوان على الصورة، كاتبا: “إلى أحن وأجدع وأغلى وأحلى أخت فى العالم، يعنى رورو.. يعنى رودى.. يعنى رداريدو.. يعنى أجدع تحية، كل سنة وإنتى زى ما أنتى بكل حلاوتك وغلاوتك وجمالك”.

قريبا.. رامي رضوان في برنامج بشكل جديد

يظهر الإعلامى رامى رضوان، في برنامج جديد بشكل جديد خلال خطة التطوير التي تشهدها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في وسائلها الإعلامية، حيث يقدم رامي رضوان برنامجا جديدا وبشكل مختلف قريبا.

حقق نجاحا كبيرا في برنامج «مساء dmc»

ومن الجدير بالذكر، أن الإعلامي رامي رضوان، حقق نجاحا كبيرا في برنامج «مساء dmc»، من خلال تناوله العديد من القضايا من مختلف الزوايا، بالإضافة لتميزه في تناول الأحداث والتريندات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها، مع الاهتمام بالقضايا المجتمعية التي شغلت الرأي العام لفترات طويلة.

قصة زواج رامي رضوان ودنيا سمير غانم

وتزوجت دنيا سمير غانم ورامي رضوان، في عام 2013، في حفل زفاف كبير حضره حشد هائل من نجوم الفن وأنجبت ابنتها كايلا بعد عام واحد من الزواج.

وكشف رامي رضوان، في حوار تلفزيوني سابق له، قصة تعرفه على دنيا سمير غانم، وبداية وقوعهما في الحب، قائلًا: ملخص القصة، أحد الأصدقاء المشتركين كان بيرن عليا على طول ويقولي يلا نخرج، وخرجت معاه هو وصحابه البنات ومنهم دنيا سمير غانم وكنت أول مره أعرفها.

وتابع: قعدت مع دنيا لقيتها إنسانة طيبة وجميلة، وفي خروجة من الخروجات طلبت منها رقم تليفونها ووافقت واتعرفنا على بعض ومن الوقت ده بقى فيه إعجاب شديد بيني وبين دنيا.

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