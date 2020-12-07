شاركت جنا عمرو دياب متابعيها على تطبيق انستغرام بصور حديدة في أحد الملاهي الليلية مع مجموعة من اصدقائها من بينهم حبيبها.

وظهرت جنا في الصور بإطلالة انيقة ببلوفر أسود مكشوف عند الأكتاف والصدر والظهر وأكملت اطلالتها الجميلة بمكياج خفيف وهادئ وتركت شعرها الناعم منسدلاً على اكتافها، وبدت في غاية الجمال.

ولفتت الشابة الأنظار لجرأتها في الظهور باستمرار مع الشاب الإنكليزي الجنسية، ويُدعى جوش ميلر اوبراين، الذي تعيش معه قصة حب جديدة في لندن.وكان الشاب قد أثار ضجة كبيرة بين متابعي ابنه “الهضبة” بعدما ترك تعليقاً على صورته مع جنا قائلًا لها بالإنكليزية: “أحبك”، لترد عليه الأخيرة: “أنا أكثر”.







