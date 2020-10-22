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أثارت جنى عمرو دياب الجدل بظهورها وهي تحتضن شابا في احدث صورها التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام ما اثار التساؤلات حول هويته.

فقد ظهرت جنى ابنة الفنان المصري عمرو دياب في الصور وهي تحتضن شاباً لم تكشف صفته أو من يكون، فيما يقوم هو بتصويرهما معاً من خلال المرآة بينما تمد لسانها أثناء التقاط الصورة، مكتفية بوضع قلبين باللون الأزرق والأخضر فيما علقت شقيقتها كنزي على الصورة بوضع قلب اصفر.

ويبدو أن هذه الصورة لم تمر مرور الكرام بالنسبة للكثيرين، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت العديد من العناوين والتعليقات، جاءت أغلبها كتساؤلٌ حول من يكون هذا الشاب وطبيعة العلاقة التي تربطهما، وموجهين الانتقادات إلى والدها بالقول: “أومال بابا فين يا جنى؟”، و”مالك متشعبطة فيه كده ليه يختي؟”.

وكان اللافت في التعليقات التي جاءت على حساب جنى الرسمي، تعليق شقيقتها الكبرى كنزي، التي وضعت لها قلب حب باللون الأصفر، ليسألها الجمهور ما إذا كانت بهذا التعليق توافق على ما تفعله شقيقتها الصغرى، كما لفت الأنظار تعليق الشاب الذي تبين أن اسمه “جوش ميلر”، الذي احتوى تعليقه على كلمة أحبك بالإضافة إلى قلبين باللون الأحمر، لتضيف هي بأنها تحبه أكثر مع قلب.