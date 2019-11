جنى عمرو دياب تعايد شقيقتها وشقيقها وتتجاهل والدها

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Happy 20th Bday @abdallahdiab.19 & @kinzydiab (I already posted this but I deleted it cause I made toooo many mistakes) I love you guys soooooo much, can’t believe you guys are 20! So odd. @samo_shalaby I had to add the photo you posted on Kinzy and Abdallahs bday in 2013, it killed me, “best buds” 😂 I’m dead. I LOVE YOU BOTH SOOO MUCH!