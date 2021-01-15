خطفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها لصالح مجلة “ELLE”.

وقد شاركت لوبيز المتابعين عبر حسابها على موقع إنستغرام بأكثر من الصورة من جلسة التصوير التي بدت فيها مبهرة وساحرة ومتألقة. وكالعادة حصدت الصور ملايين اللايكات من معجبيها حول العالم.

من جهة أخرى، طرحت جنيفر لوبيز فيديوكليب In The Morning معلقة بالقول: لقد أحبت فتى أكثر مما أحبته… أنا متحمسة جدًا لتشاهدوا الفيديو الرسمي للأغنية إنه مليء بالرمزية حول علاقة مظلمة من جانب واحد مع الادراك انه لا يمكن تغيير أي شخص آخر… يمكنك فقط تغيير نفسك قم بتنمية أجنحتك وابتعد عن أي شخص أو أي شيء لا يقدر حقًا كل ما تقدمه”.