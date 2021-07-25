احتلفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ 52، في الـ 24 من يوليو، لتبهر العالم من جديد مع حفاظها على جاذبيتها وكأنها في العشرينات من عمرها رغم تقدمها في العمر، وهو الأمر الذى يجعل الكثيرين يسعون لتقليدها.

وفي هذا الاطار استعرضت جنيفر لوبيز رشاقتها، عبر مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام، أطلت فيه بالمايوه وعلقت عليه كاشفة احتفالها بعيد ميلادها الثاني والخمسين.

سر رشاقة جنيفر لوبيز

وفقًا لتقارير سابقة حول الممثلة والمغنية الشهيرة جينيفر لوبيز فإنها تهتم بنومها بصورة كبيرة، حيث صرحت في وقت سابق بأن النوم 8 ساعات من أهم الأمور التى تهتم بها، ولا ينبغي أبداً أن تقلل من تلك المدة مهما كان المطلوب منها.

كما أكدت جينيفر لوبيز أيضًا على أنها لا تتناول أية مشروبات بها كافيين مطلقًا منذ سنوات، وهو أمر لن تتنازل عنه في حياتها، بالإضافة لعدم شرب الكحول الأمر الذى يمنحها صحة جيدة، ويمنع ارتفاع الأنسولين.

كما اعتادت النجمة الشهيرة على أن يكون يومها العادى ممتلأ بالرقصات بالتزامن مع الرياضة مؤكدة على أن ذلك يشعرها بسعادة كبيرة في يومها، وهو الأمر التي تعكسه يومياتها على السوشيال ميديا التي تشارك من خلالها متابعيها.

أما عن نظامها الغذائي، فقد أكد تقرير لموقع الديلى ميل في وقت سابق أن عدد السعرات الحرارية التي تتناولها في نظامها الغذائي لا يزيد على 1392 سعر حرارى كلياً، ما بين وجباتها على مدار اليوم والتي تتضمن مجموعة غنية من الأكلات ما بين إفطار ملىء بالفواكه مثل الفراولة والتوت، وعشاء به صدور الدجاج، كما أكد التقرير أن لوبيز تحرص على أن يكون أكلها من مطبخها بمعنى ألا تشترى أطعمة من الخارج من عينة fast food. تستهلك جنيفر لوبيز كميات محدودة من السكر والملح، وهذا سبب آخر لعدم اكتساب مزيد من الوزن، حيث يعمل الملح على تراكم الماء فى الجسم، مما يزيد من الوزن، كما أن السكر يمكن تشبيهه بالسيجارة الجديدة، والذى يجب أن تتخلى عنه أو تقلله لتجنب الإصابة بالسمنة أو المعاناة من الأمراض المختلفة المرتبطة بالبدانة.