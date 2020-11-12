استعرضت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، رشاقتها بجلسة تصوير جديدة خلال ممارستها تمارين اليوغا.

وظهرت جورجينا على متن يختها الخاص وسط البحر وهي تمارس بعض التمارين وعلقت كاتبة: “بين البحر والسماء”.









وكانت جورجينا قد شاركت، قبل ذلك، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني في أحد البرامج الإسبانية الشهيرة وهي متخفية بقناع على رأسها بهيئة رأس أسد، قبل أن تنزعه معلنة عن شخصيتها الحقيقية وسط صدمة ودهشة الجماهير الحاضرة في الاستوديو.

يذكر أن جورجينا وصديقها رونالدو لديهما طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال للنجم البرتغالي من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.