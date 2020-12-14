شارك الفنان جورج وسوف متابعيه على انستغرام بصور من خطوبة ابنه جورج جونيور وسوف، على إلينا سيركيس.

ونشر جورج وسوف عدة صور تظهر ابنه جورج جونيور وسوف بصحبة إلينا سيركيس، خلال حفل صغير، نظرا للظروف الحالية التى يمر بها العالم، جراء جائحة فيروس كورونا.

وكتب وسوف على الصور: “ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإلينا سركيس على الطريقة الـmoderne نظراً للأوضاع الكورونية”.

ووجه الفنان الشهير رسالة إلى ابنه وخطيبته قائلا: “إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا”.

يذكر ان جورج وسوف لديه ثلاثة أبناء من زوجته الاولى شاليمار هم وديع، حاتم، وجورج جونيور كما لديه ابنة اسمها عيون من زوجته الثانية ندى زيدان.

على الصعيد الفني، يحيي سلطان الطرب جورج وسوف يستعد للمشاركة فى إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة المطرب ملحم زين، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالأمارات وتحديدا بدبي.