بارك الفنان السوري ​جورج وسوف​ خطوبة إبنه الأصغر جورج جونيور، الذي عقد خطوبته على الانسة إيلينا سركيس وهي الخطوة التي كان يشجع “أبو وديع” أولاده الثلاثة عليها أي الدخول الى القفص الذهبي و الاستقرار و تأسيس أسرة متماسكة .



و قد علق الوسوف على هذا الخبر السعيد من خلال صفحته الخاصة قائلاً : “ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال “moderne” نظراً للأوضاع الكورونية. انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا ..”

و تفيد معلومات موقع ” الفن ” أن السيدة ​شاليمار شبلي​ زوجة الوسوف الاولى كانت متواجدة في حفل الخطوبة وهي البعيدة كل البعد عن الاعلام منذ ارتباطها بالفنان



