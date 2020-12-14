بارك الفنان السوري جورج وسوف خطوبة إبنه الأصغر جورج جونيور، الذي عقد خطوبته على الانسة إيلينا سركيس وهي الخطوة التي كان يشجع “أبو وديع” أولاده الثلاثة عليها أي الدخول الى القفص الذهبي و الاستقرار و تأسيس أسرة متماسكة .
و قد علق الوسوف على هذا الخبر السعيد من خلال صفحته الخاصة قائلاً : “ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال “moderne” نظراً للأوضاع الكورونية. انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا ..”
و تفيد معلومات موقع ” الفن ” أن السيدة شاليمار شبلي زوجة الوسوف الاولى كانت متواجدة في حفل الخطوبة وهي البعيدة كل البعد عن الاعلام منذ ارتباطها بالفنان