أثار الفنان السوري ​جورج وسوف​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد حديثه عن إلتزام الناس بالقانون والإجراءات المتعلقة بأخذ لقاح ​فيروس كورونا​.

وكتب جورج في صفحته الخاصة: “والله مش عيب الانسان يلتزم بالقانون والاجراءات، انا تسجلت على المنصة وناطر من اكتر من شهر انو يوصل دوري باللقاح. ما حدا احسن من حدا”.

يُذكر أن جورج إتفق مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على إنتاج عمل فني، بعد العديد من الجلسات عن بُعد وإتصالات هاتفية.

وسيتعاون الطرفان في أغنية وفيديو كليب “ياه عالزمن”، باللهجة المصرية، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، والكليب من إخراج فادي حداد.

والله مش عيب الانسان يلتزم بالقانون والاجراءات، انا تسجلت على المنصة وناطر من اكتر من شهر انو يوصل دوري باللقاح. #ما_حدا_احسن_من_حدا #كورونا #جورج_وسوف — Georges Wassouf (@wassouf) February 26, 2021