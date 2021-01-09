احتفل الفنان السوري جورج وسوف، بخطوبة ابنه حاتم، حيث كشف لجمهوره عن شدة فرحته، معتبراً أن هذا العام يبدو خيراً عليه بحسب وصفه.

ونشر سلطان الطرب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لابنه حاتم مع خطيبته أمال حلاوي متمنياً لهما الفرح والسعادة وأن يمضيا عمرهما سوياً، معلقاً على الصورة بالقول: “بلشت السنة بخبر بفرح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم والحلوة أمال حلاوي، بتمنالكن أيام سعيدة وتكموا العمر بنجاح وسعادة”.





وبدورهم تقدم جمهور الفنان السوري له بالتهاني والمباركة، وكان من بين التعليقات، “والله ألف مبروك نياله في هيك أب”، “تبقى فوق راسن وتفرح من ولادن نعم الأب المعلم”، “يعني بعد أصعب فراق صار فيك تغنيله علم قلبي الشوق”، “ألف مبروك عقبال وديع وعيون، إن شاء الله كل أيامك فرح وسعادة”، “الله يعطيك الصحة والعافية وطول العمر وتشوف خطوبة أحفادك”.

بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم و الحلوة أمال حلاوي. بتمنالكن ايام سعيدة وتكمّلوا العمر بنجاح وصحة وسعادة#خطوبة #2021 #جورج_وسوف pic.twitter.com/VhCxQ0sAEG— Georges Wassouf (@wassouf) January 9, 2021

وكان قد احتفل جورج وسوف الشهر الماضي أيضاً بخطوبة ابنه “جورج جونيور وسوف” من شابة تدعى “إيلينا سركيس”، حيث شارك متابعيه عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للخطيبين، مبيناً أن الاحتفال تم على الطريقة الضيقة لأفراد العائلة فقط نظراً لانتشار جائحة فيروس كورونا، معلقاً بالقول: “ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة الـmoderne نظراً للأوضاع الكورونية، انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا”.

من جهة أخرى، كان الفنان السوري جورج وسوف قد أحيا حفلة ليلة الميلاد في أحد فنادق دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فترة من الانقطاع عنهم بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث احتشد محبوه من الجاليات العربية، وقدم لهم مجموعة من أشهر أغنياته، كما غنى أيضاً أغنيته الجديدة “صاحي الليل”، التي نالت نجاحاً كبيراً.

واقتربت أغنية “صاحي الليل” للنجم السوري، من حاجز الخمسة ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، من إخراج وإنتاج جاد شويري.