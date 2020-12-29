أطل الفنان السوري جورج وسوف على متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو، وذلك بعد انتهاء الحفلة التي أحياها في أحد فنادق دبي، مؤخرًا، بعد فترة من الانقطاع عن الحفلات بسبب انتشار جائحة كورونا.

وظهر الفنان السوري من داخل سيارته، وهو يودع جمهوره ويتبادل معهم التهاني، وعلق على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر بالقول: “على الطريق بعد خروجي من الحفلة بدبي”.

ومازح سلطان الطرب جمهوره أثناء وداعهم بأسلوب طريف قائلًا: “باي باي كورونا”، وظل يغني من داخل سيارته بطريقة فكاهية بعض مقاطع من أغنية “أي دمعة حزن”، فاستبدل بعض كلماتها بعبارات أُخرى قال فيها: “ما احنا حبينا حبينا وهلكنا واهترينا”، مضيفًا: “المهم الناس انبسطت أهم شي.. دخيلكن وين التخت”.

وأحيا سلطان الطرب حفل عيد الميلاد، مراعيًا فيها الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث احتشد محبوه من الجاليات العربية لمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقدم لهم مجموعة من أشهر أغنياته، كما غنى -أيضًا- أغنيته الجديدة “صاحي الليل”، التي نالت نجاحًا كبيرًا.

وكان قد تحدث الفنان السوري في وقت سابق عن هذه الحفلة، عبر صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك”، قائلًا: “قرار إنو أعمل حفلة بهذه الأوضاع الصعبة كان قرار صعب، ولكن لقاء الجمهور بعد الانقطاع له نكهة خاصة”، مقدمًا الشكر للفنان السوري عابد فهد، الذى قدمه خلال الحفل، قائلًا: “شكرًا حبيبي عابد على المقدمة، وشكرًا لكل اللي شاركونا مبارح بحفلة دبى بآخر أيام من سنة الصعوبات”.

من جهة أخرى، تخطت أغنية “صاحي الليل” للنجم السوري سلطان الطرب جورج وسوف، أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” منذ لحظة طرحها أي من عدة أيام.

وعبّر الفنان السوري عن سعادته بنجاح الأغنية كما وجه رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه بموقع “يوتيوب”، قائلًا: “مليون مشاهدة ومليون شكرًا”.

يذكر أن الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع سليمان دميان، ومن إخراج وإنتاج جاد شويري.