أحيا عدد من الفنانين اللبنانيين حفلات ضمن مهرجان الموسيقى العربية في بنما، وقدم الوليد الحلاني برفقة والده عاصي الحلاني للمرة الأولى بشكل مباشر أغنيتهما الديو بعنوان حبيبي ، التي نالت استحساناً كبيراً.
كذلك أحيا الفنان جورج وسوف حفلاً جماهيرياً في بنما حيث قدم عددا من أغانيه القديمة والجديدة منها طبيب جراح، صابر وراضي، قلب العاشق، الصبر طيب، نسيت النوم، خسرت كل الناس يا بياعين الهوى، معندكش فكرة، لو كل عاشق، صاحي الليل، وغيرها من أغانيه المختلفة…
واجتمع الوليد الحلاني مع جورج وسوف في جلسة خاصة وعفوية غنى فيها الوليد أمام سلطان الطرب وقد أعجب الوسوف كثيراً بغناء الوليد فأقدم على تقبيله وقال له متأثراً :”نزلتلّي دمعتي”.
أحيا عدد من الفنانين اللبنانيين حفلات ضمن مهرجان الموسيقى العربية في بنما، وقدم الوليد الحلاني برفقة والده عاصي الحلاني للمرة الأولى بشكل مباشر أغنيتهما الديو بعنوان حبيبي ، التي نالت استحساناً كبيراً.