وثق مقطع فيديو فتاة سورية في حالة انهيار من البكاء وهي تردد أغنية للفنان جورج وسوف بعدما حضرت حفله الذي أقامه في دمشق، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر السوشال ميديا وسط آلاف التعليقات.

وتوقف جورج وسوف عن الغناء وقام باستدعاء الفتاة إلى المسرح، ثم قام بمسح دموعها بمنديل، لتقوم هي الأخرى بمحاولة تقبيل يده.

وحظيت الفتاة بتعاطف الجمهور الذي أشاد بموقف “سلطان الطرب”، مؤكدين أنه فنان استثنائي ونادر، وتخطف حفلاته الأضواء بشكل لافت.

ومن التعليقات: “جورج وسوف حقيقي جمهوره استثناء.. ‏ما بظن في فنان تاني بالعالم هالقد عنده جمهور حقيقي وبيحبه لهالدرجة ‎#جورج_وسوف سلطان الطرب والقلوب”.

وأضاف آخر: “‏جورج وسوف ودموع الأغاني .. كيف أثرت فيني هاد الفتاة ..‏جورج وسوف والمعجبة الجميلة وأنا المعجب المبتسم خلف الشاشة”.

وعلقت متابعة: “‎يا حبيبتي يا عمري ما شاء الله تفاعلها مع أغاني الفنان الرائع المحبوب جورج وسوف الله يطول بعمره وما يحرمنا منه، عظمة لن تتكرر، يا ويلي من ها الدموع”.

وفي رصد لردود الفعل أيضًا: “ما بظن في فنان تاني بالعالم هالقد عنده جمهور حقيقي وبيحبه لهدرجة #جورج_وسوف سلطان الطرب والقلوب”، “صح! انا بحبو كتير وانشالله اقدر يومًا ما احضرلو حفلة”، “بتبكي من قلبها”، “أبو وديع وجمهوره استثناء والمحبة من الله”.

كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة السورية أنطوانيت نجيب وهي تصعد على المسرح حيث كان يقدم الفنان جورج وسوف وصلة غنائية وقامت بمعانقته.

وفاجأت نجيب الفنان جورج وسوف أثناء إحيائه حفلا على مسرح قلعة دمشق احتفالا بفوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة، وقامت باحتضانه بينما كان جالسا على كرسي، ليبادرها باحتضانها وتقبيل يدها.

يذكر أن تطبيق أنغامي طرح آخر أغاني جورج وسوف بعنوان “صاحي الليل” في ديسمبر من العام الماضي، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع سليم دميان، وتقول كلماتها: “يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحده ومين يقدر ينام الليل هو وخيالو مع واحده في ناس بتنام على احدى عشر أو اثني عشر وناس واحده وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة”.