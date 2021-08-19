أثارت الفنانة المصرية جوري بكر الجدل بعد نشرها مجموعة صور مع شقيقتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت جوري بكر في احد هذه الصور وهى تُقبل شقيقتها من فمها وعلقت عليها قائلة: “سنقاتل دائمًا، لكننا سنكافئ دائمًا أيضًا. هذا ما تفعله الأخوات نجادل ونشير إلى ضعف بعضنا البعض وأخطائهم وسوء الحكم عليهم، ونعرض مشاعر عدم الأمان التي كانت لدينا منذ الطفولة، ثم نعود معًا حتى المرة القادمة.. بحبك ياحته من قلبي”.

واللافت ان جوري اضطرت لاغلاق خاصية التعليق على الصورة بعد تلقيها عدد من الانتقادات من قبل متابعيها.

وكانت جوري بكر قد شاركت في رمضان 2020 في مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

كما قدمت مؤخرا مسلسل “ليه لا”، الذي عرض عبر منصة “شاهد”، ولعبت بطولته الفنانة أمينة خليل.