نشرت الفنانة جوري بكر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام أول صورة لمولودها «تميم».

جوري بكر ومولودها

ظهرت جوري وهي تحمل ابنها دون الكشف عن وجهه وعلقت: “اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لي ولابيه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى ..للهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة، اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين”.

واستكملت: “اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع.اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه.اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، واكنفه بعزك الذي لا يرام، واحرسه من عيون الإنس والجن ببركة بسم الله الرحمن الرحيم”.

تفاعل الجمهور وعدد كبير من المتابعين مع منشورها وتمنوا للفنانة ولطفلها الأاول حياة سعيدة وهادئة.

زواج جوري بكر

يذكر أن جوري أعلنت زواجها في مارس 2023، من رجل من خارج الوسط الفني، وكشفت عن حملها بجلسة تصوير أوضحت بطنها المنتفخة.

أثارت جوري جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية، عندما تم الإعلان عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام أنه تم الانفصال بينها وبين زوجها.

من هي جوري بكر؟

هي ممثلة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها من خلال قائمة المشاهير خلال فترة تسجيل بسيطة للغاية، ولدت جوري في الإسكندرية، بمصر .في شهر أكتوبر عام 1988، عمرها حوالي 34 سنة. درست الإعلام والإذاعة والتلفزيون، ثم سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة، وبدأت عملها كمذيعة على قناة زد تي في.

عملت في حياتها الأولى كمذيعة، ثم أحببت المشاركة في مجال عروض الأزياء ، حيث عملت كعارضة أزياء في أحد الفيديوهات الفنية، ثم عملت منذ بداية عام 2020 في مجال التمثيل، وشاركت لأول مرة في مسلسل البرنس إلى جانب النجم محمد رمضان، وعملت معه أيضًا في نسر الصعيد ثم أصبحت وجها فنيًا يرغب العديد من المخرجين في توظيفه معها في أكثر من عمل فني ، خاصة في الأعمال التي تتواجد ضمن مسيرة رمضان.

جوري بكر في جعفر العمدة

يذكر أن الممثلة المصرية جوري بكر شاركت مؤخرًا في موسم رمضان 2023 المنقضي بمسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان ،زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

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