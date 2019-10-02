جوزيف عطية يغني لنانسي عجرم وإليسا وآخرين.. ويقول: قد أكون حبيب نادين نسيب نجيم وصديق سيرين عبد النور

زار “الجديد أونلاين” منزل الفنان اللبناني جوزيف عطية بعد النجاح الباهر الذي حققه في أهم المهرجانات في سوريا، وفي هذه المقابلة تحدّثنا عن هذه التجربة.

وأشار جوزيف إلى أن الجمهور في الخارج (الجاليات العربية) يكون متعطش لسماع صوت فنان عربي.

كما تحدثنا في هذه المقابلة عن ثنائيته مع الفنانة مايا دياب في المهرجانات، إلى جانب ألبومه الذي سيبصر النور قريبا.

وتطرقنا إلى موضوع التمثيل، وجعلناه يتخيّل الشخصية التي يمكن أن يلعبها إلى جانب كل من الممثلة نادين نسيب نجيم، الفنانة سيرين عبد النور، والفنانة أمل عرفة.

واشار عطية إلى أنه لا يرغب بالتحدث عن حياته العاطفية لأنه لم يأخذ القرار النهائي والرسمي بعد.

ولفت إلى أن الأداء السياسي في لبنان هو الذي يؤثّر بشكل سلبي على البلد.

وفي الختام وجّه جوزيف عطية تحية خاصة لكل من الفنانة نانسي عجرم، الفنانة يارا، الفنانة نجوى كرم، الفنانة إليسا، والفنان ملحم زين، إذ قام بتأدية أعمال فنية لكل فنان بصوته.