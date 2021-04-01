فجعت الممثلة السورية جومانا مراد، بوفاة أحد توأميها “ديانا”، مساء الإثنين، وسط حالة من الصدمة بين الجمهور والمشاهير في الوسط الفني.

ونشرت مراد صورة ابنتها الصغيرة على حسابها عبر “إنستغرام” وكتبت: “الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو”.

وأضافت: “إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي”.

وكشفت مصادر مقربة من جومانا مراد، عن تفاصيل وفاة ابنتها الصغيرة، مؤكدة أنها كانت تعاني من أزمة صحية قبل شهور.

وأضافت المصادر أن “جومانا مراد كانت تعرض ابنتها ديانا على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمقربين لها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها، إذ إن موتها لم يأت مفاجئا لكنه نتيجة أزمة صحية منذ فترة”.

ووضعت جومانا مراد طفلتها ديانا قبل يومين من الشهر السابع من الحمل منذ حوالي 6 أشهر مع أخيها التوأم علي، كما أنها لها من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو طفلا آخر اسمه محمد.

وقدم عدد كبير من الجمهور والنجوم التعزية للنجمة السورية معبرين عن صدمتهم وحزنهم الشديد من الخبر الحزين، وكتبت الفنانة التونسية هند صبري ” الله يرحمها و يصبر قلوبكم و يعوضكم .. صار عندكم ملاك بالجنة .. إنا لله وإنّا إليه راجعون”.

ونشر النجم باسم ياخور صورة الطفلة عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها: “يالله…شو اللي عم يصير … كل العزاء للصديقة جمانه مراد وزوجها ربيع بسيسو بوفاة ابنتهما ديانا رحم الله هالملاك البريء. الله يصبركم”.

كما تلقت جومانا رسائل التعازي من النجوم أبرزهم صباح الجزائري، شكران مرتجى، هبة نور، أماني والي، أمل عرفة، سوزان نجم الدين، قصي خولي، كندة علوش، تولاي هارون، سحر فوزي، كاريس بشار،ليليا الأطرش، جيني إسبر.

واستذكر المتابعون أيضًا العديد من النجوم الذين فقدوا أبناءهم إن كانوا صغارًا أو كبارًا خلال السنوات الماضية،