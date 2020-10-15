أعلنت الفنانة السورية ” جومانا مراد ” منذ أيام عن إنها رزقت بتوأم ” ولد وبنت ” بعد أعوام من ولادتها لإبنها ” محمد ” .

وكان هذا الخبر مفاجأة بالنسية إلى متابعيها ومحبيها حيث لم تعلن جومانا مراد في وقت سابق عن حملها بالإضافة إلى إنه لم يكن ظاهرا عليها أثناء مشاركتها في مسلسل ” خيانة عهد ” التي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

وعن سبب إخفائها لخبر حملها قالت جومانا مراد في تصريحات لها لبرنامج ” لايت شو ” المذاع على قناة الحياة أنها خشيت من أن يقيد الإعلان عن الحمل قدرتها على العمل .

وتابعت : ” أنا عييت خلال خيانة عهد مرتين مرة في نص المسلسل ومرة في آخر المسلسل .. مكنش حد عارف مكنتش عايزة حد يتعامل معايا إلا هو لا مينفعش تعملي ده علشان إنتي حامل وأنا بحب شغلي أوي ” .

وأضافت : ” أنا كمان بخاف من الحسد ويمكن مقولتش في البداية لإني أكيد بخاف بس في النهاية بؤمن إن الله خير الحافظين ” .

وأشارت إلى أن اهتمامها بصحتها ورشاقتها بعد الولادة من متطلبات عملها كفنانة .

https://www.facebook.com/watch/?v=644215272933571&t=297