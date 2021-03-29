نعت الممثلة السورية ​جومانا مراد​ طفلتها ديانا، التي توفيت بعد حوالي خمسة أشهر على ولادتها، برسالة مؤثرة كتبتها عبر حسابها على انستغرام ،

فقد نشرت جومانا مراد صورة لطفلتها الراحلة وعلقت عليها بالقول: “الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره وللجنه يا روح قلب امك وابوكي، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير. ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي”.

وكانت جومانا مراد قد ولدت توأمها ديانا وعلي في شهر أكتوبر الماضي حيث عانت من صعوبات في الولادة نظرا لأنهما ولدا مبكرا.

وديانا هي الطفلة الصغرى لجومانا، حيث أن لديها طفل كبير يدعى محمد، ثم جاءت جومانا وعلي. – قالت جومانا مراد إنها عانت من صعوبات خلال الحمل والولادة، فقد ولدت التوأم قبل دخولها السابع بيومين ما عرضها لمشكلات كبيرة.

وضعت ديانا في الحضانة منذ ولادتها، ولكن تحسنت حالتها الصحية، فخرجت بعد فترة غير ان الطفلة عانت مشكلات صحية عديدة منذ ولادتها وكانت تدخل على إثرها المستشفى.

وقد شارك عدد كبير من الفنانين في عزاء جومانا مراد في وفاة طفلتها وكان منهم الفنان باسم ياخور الذي كتب “يالله يالله لاحول ولا قوة الا بالله الله يصبرك ياجومانا الله يرحمها والله قلبي اتقطع ” والفنانة كندة علوش التي كتبت “ياحبيبتي.. ياحبيبتي الله يرحمها ويصبر قلبك ويعوضك ويخليلك ولادك ويحميهم ” وهند صبري التي كتبت “يا ربي الله يرحمها و يصبر قلوبكم و يعوضكم .. صار عندكم ملاك بالجنة .. انا لله و انّا اليه راجعون”.