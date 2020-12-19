أثارت الراقصة جوهرة الجدل بعد تداول مقطع فيديو لها, على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص في احد المناسبات على مهرجان “بسكوتاية مقرمشة” للفنانين المصرين حسن شاكوش وحمادة.

مقطع الفيديو كان ليبدو عاديا لولا ظهور طفل يشاركها وصلة الرقص بينما كان بعض الحضور يقومون بالتصوير.

وقد اثار الفيديو غضب بعض المتابعين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “الانحطاط الخلقي طفل صغير ياعيني على التربية و النشأ الصاعد” و “حسبي الله و نعخ الوكيل فيكي و في امثالك الله يورينا فيكي آياته يارب العالمين .. حتى الأطفال بتجريهم بطريقك الوسخ الله ينتقم منك يارب و يجعلك عبرة انتي و أمثالك و اللي بيشجع على ترويج أشياء مثلك”.

من ناحية اخرى، شاركت جوهرة صورة جديدة لها من اطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي 42 حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا مجسما، مصمم من قماش الساتان الناعم و الدانتيل المزركش، حمل توقيعMona Gouda أتسم أنه بكم واحد، وبه فتحة مثيرة كشفت عن احد ساقيها.