نشرت الراقصة الروسية الأصل ​جوهرة​ فيديو جديد لها برفقة الفنان المصري ​حسن شاكوش​ وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص مع شاكوش، ويحاوطهم عدد من الأشخاص وسط أجواء حماسية ممتعة.

واللافت هو ان جوهرة وخلال رقص\ها قامت بحركة غريبة بشعرها، اذ أمسكت به وبدأت تراقصه.

على صعيد آخر كانت خضعت جوهرة لجلسة تصوير خلال تواجدها في الإمارات، بإشراف المصور اللبناني محمد رمضان،

https://www.instagram.com/reel/CLZUR9rhBSC/?utm_source=ig_embed