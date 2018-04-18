جو رعد ينفي ان تكون اصالة قد طالبته بالتوقف عن الغناء

نفى الفنان اللبناني جو رعد ان تكون اصالة قد طالبته بالتوقف عن الغناء عارضا تسجيلا صوتيا من انس، شقيق اصالة، لتأكيد كلامه.

وكان جو رعد قد أطلق مؤخرا ألبومه الجديد الذي هاجم عنوان “اللورد”، وجاء نتيجة عمل دؤوب استمر لأكثر من عامين حاول خلالهما الحصول على أعمال فنية مميزة تثبت خطواته الفنية.

ويشتمل الألبوم عددا من الأغاني عمد إلى إصدارها عبر قناته الخاصة نذكر منها: “شفتك وغشيت”، “دق قلبي” “انت وبس” “الذكرى”، “من غير كلام”، “مزيكا”، “من غير كلام”.. وسيعمد جو إلى إصدار البقية تباعا عبر قناته الخاصة على يوتيوب.