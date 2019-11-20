جيجي حديد وزين مالك يتواصلان من جديد بعد مرور 10 أشهر على الإنفصال

أفادت تقارير وسائل الإعلام العالمية أن العارضة الأميركية الفلسطينية الاصل ​جيجي حديد​ البالغة من العمر 24 عاماً عادت للتواصل مع حبيبها السابق النجم العالمي ​زين مالك​ البالغ من العمر 26 عاماً.

الثنائي كانا قد انفصلا منذ 10 أشهر بعد علاقة متقطعة بين تشرين الثاني نوفمبر 2015 وكانون الثاني يناير 2019.

وذكر مصدر:”لطالما كان لدى جيجي ضعف تجاه زين ولهما الكثير من الذكريات معًا. إنهما بالتأكيد لن يعودا سوياً ولكن الوضع جيد بينهما في الوقت الحالي.”

كما ورد في The insider أن جيجي وزين كانا على اتصال منذ وقت قريب، لكنهما يتواصلان على أساس “غير رسمي”.