جيجي وبيلا حديد عاريتان تماماً في جلسة تصوير جديدة

خضعت العارضتان العالميتان الشقيقتان ​جيجي حديد​ و​بيلا حديد​ لجلسة تصوير بالأبيض والأسود ظهرتا فيها عاريتين تماماً وجلسا في مواجهة بعضهما بطريقة تخفي مناطق جسدهما الحساسة وذلك لصالح مجلة فوغ بنسختها البريطانية.

وقد طالتهما بعض الانتقادات من رواد على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب صورهما الجريئة ، وأشارت بعض التعليقات إلى أنهما بديتا وكأنهما لا تعرفان بسبب الفوتوشوب الذي خضعت له صورهما، فيما انتقد البعض الآخر من المتابعين الوضعية التي جلست فيها الشقيقتان والتي تحمل إيحاءات جنسية غريبة.

لكن في المقابل كانت هناك بعض التعليقات الإيجابية حيث كتب أحدهم بأن آل حديد أصبحا آل كارداشيان الجدد.

وكشفت جيجي للمجلة خلال جلسة التصوير بأنها تحب شقيقتها كثيراً والتي تصغرها فقط بـ18 شهراً، واعترفت العارضة الشقراء قائلة :”هي واحدة من الأشخاص الوحيدين التي من الممكن أن تجعلني أصبح عدائية لأجلها، أنا أفخر بها كثيراً وأستطيع القيام بأي شيء لها”.

الصور المثيرة كانت من تصوير ستيف ميزل وستظهر في عدد فوغ بنسختها البريطانية في شهر آذار المقبل الذي ستوافر في الثاني من شباط.